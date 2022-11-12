Гамлет, Луна, Максимус: Названы самые редкие имена, которыми назвали детей в Иркутской области

Служба ЗАГС Иркутской области опубликовала самые редкие имена, которыми нахвали детей жители региона за 10 месяцев 2022 года.

За указанный период на свет в Приангарье появились 10 мальчиков с именем Трофим, девять – с именем Лука, восемь – Ратмир, семь – Марсель, шесть – с именем Доминик и Клим, по пять – Булат, Остап, Савва, Саян. Самыми редкими именами стали Мэлс, Витим, Енисей, Ждан, Гамлет, Натан, Радна, Алмаз, Буян, Рене, Максимус, Евсей.

Кроме того, были мальчики, которым дали двойные имена: Давид – Тимур, Михаил – Александр, Артемий – Теодор, Олаф – Ливан и Дмитрий – Габриэле.

Среди женских имен самыми редкими стали: Венера, Луна, Тея, Деметра, Милотина, Северина, Флора, Ясна, Энея, Аполлинария. Двойными именами девочкам дали следующие: Алиса – Виктория, Лорианна – Каролина, Марион – Леа, Хавасмох – Ева.

Самыми популярными у жителей Иркутской области стали мужские имена Александр, Михаил, Матвей, Роман, Дмитрий, Тимофей, Максим, Иван и Лев. Женские – София, Ева, Виктория, Варвара, Анна, Алиса, Мария, Полина, Ксения, Милана.

Всего за 10 месяцев 2022 года службой ЗАГС Иркутской области зарегистрировано 20 742 акта о рождении, из них 10 735 мальчиков, 10 007 девочек.