3D-принтер для печати снегом создали студенты ИрНИТУ

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета Георгий Бызов и Анатолий Семченко разработали 3D-принтер, который печатает объемные модели снегом – с помощью инновационного устройства молодые люди планируют создавать арт-объекты, ветрозащитные стенки, игровые лабиринты для детских зимних площадок, сообщает пресс-служба вуза.

Фото пресс-службы ИрНИТУ

«Для сборки принтера задействовали самые разнообразные детали. Например, раму, рабочую поверхность и печатающую головку (шпиндель) взяли от старого фрезерного ЧПУ-станка. Чтобы облегчить использование принтера на морозе, студенты приобрели армированный шланг для подачи снежной массы», – говорится в сообщении.

Ключевой элемент конструкции – винтовой шнековый насос с воронкой, напечатанный на обычном 3D-принтере. Подобно мясорубке, он при помощи электродвигателя будет перерабатывать снег в кашеобразную массу, а затем подавать его в шланг.

«Устройство управляется при помощи контроллера и ноутбука. Также модифицировали софт Mach3, который обычно используют в работе с ЧПУ-станками. Работа увлекательная, но сложная, поскольку мы настраиваем максимально нестандартные параметры», – рассказал один из разработчиков проекта Георгий Бызов.

Идея создания принтера принадлежит профессору практики ИРНИТУ Сергею Маяренкову, который продвигает проект «Зимний город», подразумевающий создание креативных общественных пространств, инновационных технологий, обеспечивающих комфортную жизнь зимой.