Рыбоводные заводы на Байкале закрыли дефицит импортных кормов отечественными

Начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик рассказал, что рыбоводные заводы в Республике Бурятия, которые в 2022 году из-за санкций столкнулись с дефицитом импортных кормов, смогли заместить их отечественными, пишет ТАСС.

«Сейчас по кормам вопрос решен и проблем нет. Мы нашли корма. Запасы есть, и уже закупаем на следующий год. Конечно, поменялся производитель. Раньше это были датские корма, сейчас отечественные. На Дальнем Востоке производят», – сказал Михайлик.

О дефиците на заводах, занимающихся искусственным воспроизводством байкальской рыбы, стало известно в конце июля. На тот момент запасов хватало до конца года, существовали риски для дальнейшей работы заводов, так как поставки датских и финских кормов, которые использовались на предприятиях, были прекращены.