Фаршесоставитель, аэродизайнер, переплетчик: Названы самые необычные вакансии ноября в РФ

Сервис «Работа.ру» назвал самые необычные вакансии по итогам ноября в России – в список включены фаршесоставитель, аэродизайнер, переплетчик и другие, пишет ТАСС.

В частности, фаршесоставителя ищут на пищевое производство в Омске. В задачи будущего сотрудника входит ведение процесса подготовки и составления фарша в куттере, мешалке и волчке, а также соблюдение норм расхода сырья и компонентов. Работодатель ждет от кандидата наличие минимального опыта на аналогичном производстве и действующую медкнижку.

Что касается аэродизайнера, то его ищут в Новосибирске. Будущему работнику предстоит надувать гелиевые шары и оформлять композиции из них, а также консультировать покупателей и выкладывать товар.

В рейтинг включена и вакансия переплетчика – такого ждут в крупной московской типографии. Работник будет собирать фотокниги, трудиться на крышкоделательном оборудовании, приклеивать капталы и вставлять блоки в обложку. Среди требований к соискателю: опыт работы не менее двух лет и знание переплетов.

Кроме того, в списке необычных вакансий 3D-модельер на ювелирное производство, которого ищут в Костроме, дозировщик-рецептурщик на предприятие общественного питания – в Воронеже, техник-геофизик – в Иркутске, художник-бутафор в театр кукол – Ачинске, микробиолог-биотехнолог – в Москве.