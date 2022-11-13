Умер владелец группы компаний «Байкальская виза» Дмитрий Матвеев – СМИ

Портал IRK.RU со ссылкой на источник 13 ноября сообщил о смерти предпринимателя, владельца компаний «Байкальская виза» Дмитрия Матвеева.

«Ночью 13 ноября скончался известный иркутский бизнесмен Дмитрий Матвеев. <…> По неофициальным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», – пишет издание.

Ассоциация «Байкальская виза» осуществляет свою деятельность в индустрии гостеприимства, гастрономии и туризма на протяжении 17 лет. Компании принадлежат четыре гостиницы и 11 ресторанов и баров в городе Иркутске и на озере Байкал: в частности, банкет-холл «Эстрада», ресторан «Охотников», отели «Звезда» и «Европа», отель «Маяк» и другие.