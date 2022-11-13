Бывший мэр Иркутска заявил о планах открыть «самый лучший ресторан на Байкале»

Экс-мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов 13 ноября заявил о планах открыть на острове Ольхон в Иркутской области «самый лучший ресторан на Байкале».

«Это, наверное, самое брутальное здание на острове. Это – бывшая электростанция, которая снабжала весь остров электричеством, работала на мазуте, солярке. Теперь здание ждет своей очереди. По нашим задумкам это будет самый знаковый объект, видовой, с огромным панорамным видом на Байкал. Это будет самый лучший ресторан на Байкале», – рассказал Кондрашов.

По словам предпринимателя, проект сейчас в подготовительной стадии: идет ремонт Sound-Bar, закуплено оборудование для ресторана, разрабатывается меню, формируется команда, ведется поиск интересных решений для интерьера. По программе поддержки туриндустрии идет подготовка площадки для установки модульных конструкций.

«Я уверен, что здесь еще будут выступать у нас мишленовские звезды», – резюмировал Виктор Кондрашов.