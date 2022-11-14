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Авария оставила без света в Иркутске жителей 26 улиц и двух СНТ

Аварийное отключение света произошло в Иркутске, в результате чего без электроэнергии остались некоторые жители 26 улиц в микрорайонах Первомайский и Ново-Ленино, а также в двух СНТ, сообщает Иркутская электросетевая компания.

Свет пропал в 12:46. Под отключение попала часть домов на улицах в Первомайском: Алмазная, Аргунова, Бажова, Вампилова, Мамина-Сибиряка; в Ново-Иркутском: Бирюзовая, Васильковая, Домостроителей, Жемчужная, Звездная, Звездный, Зеленая, Зеленый, Коралловая, Лазуритовая, Лесная, Магистральная, Малахитовая, Нефритовая, Окружная, Парусная, Радужная, Радужный, Сиреневая, Солнечная, Сосновская; а также в СНТ Юбилейный, СНТ Юбилейный-2.

Электричество удалось вернуть в дома в 15:59 по местному времени.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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