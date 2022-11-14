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Иркутская команда одержала победу на первенстве России по керлингу

Иркутская команда «Комсомолл 1» победила на первенстве России по керлингу среди девушек до 19 лет – они состязались с 24 командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской, Калининградской, Омской областей и других территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иркутск на соревнованиях в Сочи представили воспитанницы областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Виктория Десова, Диана Михайлова, Елизавета Ковалева и Елизавета Киселева. Тренер спортсменок – Анна Трухина.

Соревнования проходили с 7 по 12 ноября в Сочи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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