Россия перейдет на алюминиевую проводку, чтобы сэкономить миллиарды рублей

Крупнейшие строительные компании России задумались о переводе своих объектов на алюминиевые кабели. Как рассказали в пресс-службе Алюминиевой ассоциации России, это сэкономит в масштабах страны миллиарды рублей.

Фото пресс-службы РУСАЛа

«Алюминий позволяет на 50% сократить стоимость текущих проектов, что сегодня особенно актуально. Только самое широкое применение алюминиевых кабелей в строительстве даст возможность завершить уже начатые объекты своевременно и без скачка цен», — считают в ассоциации.

Там рассказали, что цена на алюминиевый кабель ниже, чем на медный, на 40%. При этом алюминиевый кабель безопасен, а его вес на 20-50% ниже медного, что также привлекает строителей. Российские производители уже начали активно разрабатывать инновационную продукцию из этого материала.

Так, «Москабельмет» предлагает кабель АсВВГ для жилищного строительства. А, например, компания РУСАЛ с 2014 года освоила производство сплавов восьмой серии. Они применяются для электрификации зданий.

Сейчас доля кабельной продукции из алюминия в России невысока. Если говорить о строительстве, то около 80% приходится на медь. В энергетике проводка из меди занимает порядка 20%.

«Ничего, кроме предубеждений, не мешает алюминию занять законное место в российской энергетике, строительстве и во всей экономике. Действует нормативная база, проведены все необходимые испытания, подтверждающие его пожаробезопасность и технологичность. Оборудование для производства медного провода может быть быстро перенастроено на алюминий. Если будет поддержка со стороны властей, то алюминий может занять большую часть российского рынка кабельной продукции», — рассказали в ассоциации.