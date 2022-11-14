Какие специалисты чаще других любят свою работу?

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Иркутской области и выяснила, представители каких специальностей чаще всего говорят о том, что любят свою работу.

42% опрошенных жителей Иркутской области признались, что любят свою работу, однако, 31% респондентов дали противоположный ответ – что не испытывают любви к своей нынешней работе. Остальные затруднились дать ответ.

Любопытно, что чем старше сотрудники, тем чаще они склонны признавать, что занимаются любимым делом: 64% среди респондентов 55 лет и старше. И наоборот, самая маленькая доля любящих свою работу приходится на молодых работников, в возрасте 18-24 года (33%).

Женщины чуть чаще, чем мужчины, признают, что занимаются работой, которая им нравится (39% и 38%, соответственно).

Чаще всего считают свою работу любимой специалисты из сферы медиа и развлечений (69%), науки и образования (55%), ресторанно-гостничного направления (52%), а также топ-менеджеры и управленцы (51%), рабочий персонал (46%), водители и логисты (45%), а также маркетологи (42%).

Наоборот, чаще признают, что занимаются нелюбимым делом юристы (51%), бухгалтеры (41%), медики и фармацевты (39%), административный персонал и специалисты по закупкам (по 38%).

Интересно, что в некоторых професферах «голоса» поделились примерно поровну. Например, среди ИТ-специалистов 39% сообщили, что любят свою работу, а 37% - что нет. Среди специалистов по продажам: 39% – любят, 35% – нет.

Напомним, ранее проведенный Службой исследований hh.ru опрос показал, что наиболее распространённые причины недовольства работой – не соответствующая ожиданиям оплата труда, отсутствие перспектив и некомфортная рабочая атмосфера.