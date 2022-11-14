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Женщины в Иркутске после утренней зарядки продуктивнее, чем мужчины

Женщины, которые занимаются спортом перед работой, оценивают свою продуктивность выше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Иркутска.

В Иркутске мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин: 11 и 9% соответственно.

Интересно, что средние оценки рабочей продуктивности представителей сильного пола практически не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает (4,4 и 4,2 балла из 5 соответственно). Причем среди мужчин, которые дружат со спортом по утрам, больше и тех, кто оценивает продуктивность на максимальный балл (48%), и тех, у кого она минимальна (7%). Последние либо слишком усердствуют со спортивными нагрузками и на работу просто не остается сил, либо не вполне честны в оценках частоты занятий спортом и своей продуктивности.

У женской половины аудитории средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня: 4,8 баллов против 4 баллов среди тех, кто не делает с зарядку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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