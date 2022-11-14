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Предложенную Путиным поправку о лишении гражданства оценили юристы

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Президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию и фейки о российской армии.

Президентская инициатива лишать приобретенного российского гражданства за дискредитацию и фейки о российской армии расширяет перечень оснований для лишения паспорта гражданина России за счет включения в него ряда пунктов Уголовного кодекса, таким образом закрепляя исключения из статьи 6 Конституции о недопустимости лишения гражданства, какие бы противоправные деяния ни совершил человек, считают опрошенные РБК эксперты.

Сейчас Конституция позволяет лишить приобретенного гражданства в случае, если для его получения человек предоставил поддельные документы или заведомо ложные сведения. Также основанием для лишения гражданства может быть отказ от принесения присяги, что означает, по сути, что человек не собирался соблюдать российское законодательство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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