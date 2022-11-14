Льготную ипотеку для жителей Донбасса начал обсуждать ЦБ с банками

Центробанк консультируется с некоторыми российскими банками по поводу упрощения процедур предоставления финансовых услуг жителям регионов, принятых в состав России. Об этом РБК рассказал источник в банке из топ-10 и подтвердил собеседник, знакомый с ходом обсуждения.

Одна из идей – запуск для этой категории клиентов программы льготной ипотеки на покупку жилья. О запуске ипотечных кредитов «на особых льготных условиях» сказал и другой источник РБК.

«Сегмент тех, кто сейчас переселяется с новых территорий, пока финансовыми услугами не обеспечен в силу набора обстоятельств. Тут нужно всем думать, на форуме была дискуссия с регулятором, в том числе и на эту тему», – сказал один из собеседников РБК. 10-11 ноября в Москве прошел форум Finopolis, организованный Банком России. В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Регулятор обсуждает с банкирами, какой спектр услуг и финансовых продуктов они могли бы предоставить таким клиентам, пока их миграционный статус не уточнен – они не получили вид на жительство или российский паспорт.