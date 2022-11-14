Сбер: Зелёному финтеху в России нужны отечественные решения и формирование собственного углеродного рынка

Зелёный финтех является частью «большого финтеха» и развивается высокими темпами: по мнению экспертов, в прошлом году объём инвестиций в мире достиг 210 миллиардов долларов. При столь высоких мировых темпах развития зелёному финтеху в России не хватает отечественных решений, которые в свою очередь обусловлены пока ещё недостаточным рыночным спросом. Об этом заявила Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка, на секции «Цифровизация и климатическая повестка» форума FINOPOLIS. В ходе дискуссии обсуждались большие данные для оценки климатических рисков, цифровые решения на рынке устойчивого финансирования и перспективы развития зелёного финтеха в новых реалиях.

Как отметила Татьяна Завьялова, ESG-параметры постепенно становятся неотъемлемой частью скоринга и кредитных моделей и начинают напрямую влиять на предоставление финансирования. Впрочем, в перспективе возможен и другой сценарий, когда зелёный финтех будет сосредоточен исключительно на прикладных задачах, таких как снижение энергозатрат, переход на возобновляемые источники энергии и ответственное потребление.

По мнению спикера, запрос на ESG сегодня исходит уже не только от бизнеса, но и от его клиентов: так, в Сбере число ESG-ориентированных клиентов удвоилось и достигло почти 15 млн человек. В планах Сбера, подчеркнула Татьяна Завьялова, предлагать ESG-клиентам специальные продукты с ESG-составляющей, например, зелёную ипотеку. Банк уже разработал углеродный калькулятор, который рассчитывает личный углеродный след пользователя по его расходам на транспорт. В дальнейшем с помощью калькулятора каждый человек сможет самостоятельно посчитать объём углерода, который он продуцирует за счёт повседневной деятельности. А следующий логичный шаг для Сбера — решения, которые помогут клиентам компенсировать личный углеродный след.

Что касается корпоративных клиентов, то, как отметила Татьяна Завьялова, в стандартный кредитный процесс банка уже встроены устойчивые кредитные продукты, зелёная разметка происходит в рамках банковских автоматизированных систем. При этом, по её мнению, ключевой проблемой, препятствующей полной автоматизации процессов, является недостаток нефинансовых данных и отсутствие единого формата их предоставления. Нефинансовую отчётность в России готовит всего около 150 компаний, каждая предоставляет данные в своём формате.

Третий не менее важный вопрос — это собственное воздействие цифровых технологий на климат и вопрос экономии энергии при расчётах и обработке больших массивов данных. СберБанк уже развивает инициативу Green AI, которая позволяет обучать модели искусственного интеллекта с меньшим расходом электроэнергии. Совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI банк разработал и выложил в открытый доступ open-source-библиотеку Есо2АI для оценки эквивалентного углеродного следа в зависимости от электроэнергии, затраченной на обучение моделей.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Являясь технологичной компанией, естественно, что при разработке собственных ESG-продуктов для наших розничных и корпоративных клиентов Сбер использует самые новейшие технологии, в том числе и с использованием AI. Так, например, сейчас мы создаем собственную ESG-витрину данных юрлиц, где в одном месте собраны более сотни показателей, включая рейтинги, данные о нашей экологической экспертизе, ESG-новостях, скоринге, обязательствах, штрафах и так далее. Мы будем использовать эти данные в кредитном процессе, для автоматизированной оценки и мониторинга ESG-рисков и развития портфеля ответственного финансирования. При этом российскому зеленому финтеху предстоит еще проделать довольно большой путь, чтобы выйти на уровень востребованности. Главный вопрос – создание рынка».

В завершение Татьяна Завьялова рассказала о пилотной сделке по торговле углеродными единицами на Национальной товарной бирже с участием одной из компаний Группы Сбербанк. Она подчеркнула, что развитие российского углеродного рынка тормозится слабым внутренним спросом, хотя с точки зрения технологий такие торги не составляют сложностей, и Сбер готов работать с этим решением и дальше.

На сессии также выступили: Алексей Мирошниченко, первый заместитель Председателя ВЭБ.РФ; Максим Ремчуков, директор по устойчивому развитию СИБУРа; Айдар Казыбаев, генеральный директор Центра зелёных финансов Международного финансового центра «Астана». Модерировала дискуссию первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева.

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводится Банком России в партнёрстве с лидерами IT и финансового рынка и стал крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. Миссия FINOPOLIS — содействие внедрению инновационных технологий в финансовом секторе РФ.