Банк «Открытие» и PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве

На форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022 банк «Открытие» и компания ООО «ПИКС Роботикс» заключили партнерское соглашение, предусматривающее разработку совместного продукта PIX Enterprise Transformation и дальнейшее масштабирование RPA в банке «Открытие».

Документ подписали старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина и генеральный директор PIX Robotics Сергей Ложкин.

«В 2022 году мы начали переход на использование отечественных решений PRA и в результате проведенных пилотных проектов выбрали PIX Robotics как основную платформу для роботизации. В банке действуют более 300 роботов, большая часть из них до конца года будет переведена на решение PIX Robotics», — сообщила старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка «Открытие» Оксана Апейкина. По ее словам, соглашение направлено на взаимовыгодно партнерство, в том числе с точки зрения развития нового рыночного продукта. «Банк с PIX Robotics разрабатывает совместный продукт, значительно расширяющий возможности роботизации. Банк делится своими методологическими наработками и описывает вызовы, с которыми сталкивается финансовый сектор в настоящий момент, а компания PIX Robotics с присущим ей опытом реализует это в продукте. Продукт будет представлять из себя платформу управления и оптимизации бизнес-процессов и планируется к релизу в конце 2024 года», — сообщила Оксана Апейкина.

«В результате взаимодействия с мировым лидером RPA UiPath банк «Открытие» достиг выдающихся бизнес-результатов в роботизации своих банковских процессов и накопил уникальный практический опыт. Не каждому вендору удаётся заполучить в лице клиента крупнейших экспертов в своей области. Сотрудничество с банком «Открытие» позволяет PIX учиться, быстрее разрабатывать новые продукты и стремительно расти, предоставляя всему российскому рынку лучшие мировые и отечественные практики. Мы, как вендор, видим в банке не только клиента, но и партнёра, вместе с которым планируем создать инновационный продукт для всего финансового рынка. PIX ENTERPRISE TRANSFORMATION (PIX ET) выведет программную роботизацию на новый уровень и позволит эффективно управлять процессами, ресурсами и цифровой трансформацией в компаниях. В конечном итоге сотрудничество вендора PIX с банком «Открытие» развивает весь российский рынок RPA, прямо или косвенно ускоряя развитие тысяч российских компаний. Стратегия PIX — делать наших клиентов сильнее и конкурентоспособнее на мировом рынке, поэтому сотрудничество с клиентами-лидерами позволяет нам всем расти быстрее», — отметил генеральный директор PIX Robotics Сергей Ложкин.