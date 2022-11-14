С 25 ноября 2022 года банк "Союз" вносит изменения в тарифы по операциям с драгоценными металлами.
– С новыми тарифами по операциям с драгоценными металлами можно ознакомиться в разделе Документы ОМС, говорится в сообщении банка.
Более подробную информацию Вы можете получить в офисах банка и по телефону круглосуточной справочной службы: +7 (800)100-33-22 и +7 (495) 729-55-55
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Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов по операциям с драгоценными металлами
С 25 ноября 2022 года банк "Союз" вносит изменения в тарифы по операциям с драгоценными металлами.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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