Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов по операциям с драгоценными металлами

С 25 ноября 2022 года банк "Союз" вносит изменения в тарифы по операциям с драгоценными металлами.



– С новыми тарифами по операциям с драгоценными металлами можно ознакомиться в разделе Документы ОМС, говорится в сообщении банка.



Более подробную информацию Вы можете получить в офисах банка и по телефону круглосуточной справочной службы: +7 (800)100-33-22 и +7 (495) 729-55-55