У студентов осталось менее недели, чтобы подать заявки в «Академию IT»

Надо поспешить! Обучение третьего потока «Академии IT» стартует в феврале 2023, однако приём заявок завершится уже 20 ноября. Популярность «Академии IT» с каждым годом растёт, в настоящее время уже порядка 150 претендентов решили воспользоваться шансом пройти обучение. Оно даёт не только приобретение новых профессиональных навыков, но и хорошую стипендию, а главное – гарантированную работу.

Образовательная программа «Академия IT» является совместным проектом ИРНИТУ и российского энергохолдинга Эн+, который постоянно поддерживает одаренную молодежь, что было заявлено еще основателем компании Олегом Дерипаской. Инициатива, стартовавшая на базе университета в 2021 году, направлена на выявление талантливых студентов с дальнейшим трудоустройством в структуры компании. В этом году к ней присоединились Иркутский госуниверситет и Братский госуниверситет:

Иркутские студенты подали уже более 150 заявок на участие в программе, число мест в которой ограничено. Для новичков Эн+ организует лекции, мастер-классы, тренинги, экскурсии на предприятия. Затем студенты, желающие продолжить обучение, переходят на второй этап программы, предусматривающий выплату стипендий.

Навыки, приобретённые в «Академии IT», будут отражены в портфолио студентов, а выпускники программы получат гарантированное трудоустройство в Эн+ Диджитал, достойную заработную плату и весь комплекс социальных гарантий.

Уже подавший заявку на участие в программе студент ИГУ Антон Калинин, отмечает, что проект предлагает разнообразные специальности, где каждый может найти для себя что-то интересное. Сам он выбрал информационную безопасность.

«Это прикладное и востребованное направление, которое с каждым годом ставит новые задачи, гонка вооружений между хакерами и сотрудниками отделов информационной безопасности гарантирует развитие технологий. В рамках программы я хочу узнать про защиту информации от хакеров как можно больше, изучить методы противодействия и предотвращения взлома или утечки информации. Также ожидаю получить прикладные навыки в области информационной безопасности, которые точно пригодятся в профессиональной деятельности и применить их, благодаря гарантированному трудоустройству», - говорит Антон Калинин

Обучение третьего потока «Академии ИТ» стартует в феврале 2023 года. Его продолжительность составляет два с половиной года.