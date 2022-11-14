Эн+ запускает акцию для бизнеса Иркутской области

«Иркутскэнергосбыт», входящий в холдинг Эн+, впервые проводит акцию для клиентов-юридических лиц, победители которой в качестве подарков получат денежные средства в счет оплаты энергоресурсов.

Принять участие в акции может каждый новый пользователь мобильного приложения для бизнеса. Для этого необходимо по 30 ноября зарегистрироваться на сайте, скачать мобильное приложение и оплатить услуги. Определение победителей пройдет в период с 7 по 14 декабря. По правилам акции 22 счастливчика получат денежные средства в счет оплаты энергоресурсов.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыт»:

- Эн+ решил провести акцию для юридических лиц, чтобы таким образом поддержать предпринимателей. Ведь к этой категории относятся не только крупные организации, но и индивидуальные предприниматели, собственники коммерческих помещений в многоквартирных домах. Мы ценим каждого клиента и поэтому специально для юридических лиц разработали мобильное приложение для бизнеса. Оно позволяет решать все основные вопросы клиентов оперативно в онлайн режиме. Со своего смартфона можно заказать платежные документы, скачать справку о начислениях, оформить обращение, управлять несколькими договорами и многое другое. Это существенно экономит время. Удобство этого сервиса от Эн+ уже оценили почти 2 тысячи клиентов.

Об «Иркутской энергосбытовой компании»

«Иркутская энергосбытовая компания» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Реализует электроэнергию, тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 46,6 тыс. юридических и 1,2 млн. физических лиц. Входит в компанию Эн+.