Москва, Петербург и Екатеринбург – лидеры по спросу на покупку жилья в Дубае

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику спроса на покупку недвижимости в Дубае со стороны жителей крупнейших российских городов. Лидерами спроса являются Москва, Петербург и Екатеринбург.

Городом-лидером по уровню интереса к покупке недвижимости в Дубае в октябре – ноябре 2022 года стала Москва. Доля запросов относительно общего числа обращений составила 60,5%.

Вторую строчку по уровню интереса к приобретению жилья в этом Эмирате занял Санкт-Петербург. Так, доля обращений со стороны клиентов из этого города в октябре – ноябре составила 14,5%.

Замкнул тройку городов-лидеров среди всех городов-миллионников России Екатеринбург. Доля обращений из столицы Урала составила 3,3%.

Меньше всего запросов на покупку недвижимости в Дубае в октябре – ноябре 2022 года было зафиксировано со стороны жителей Омска. Доля запросов из этого мегаполиса составила всего 0,7%.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, спрос на инвестиции в недвижимость Дубая со стороны жителей 16 городов-миллионников России в октябре – ноябре 2022 году также возглавила Москва. Доля запросов из главного города страны составила 67,4%.

Вторую строчку занял Санкт-Петербург с долей 5,6%. Третью строчку разделили Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск – по 4,7%.