Военкома Усть-Илимска выписали из больницы после огнестрельного ранения

В Александра Елисеева 26 сентября, во время инструктажа для мобилизованных, стрелял местный житель. В реанимацию он попал в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь больше месяца.

«Отличная новость – сегодня из областной больницы выписан военный комиссар из Усть-Илимска Александр, чувствует себя хорошо», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

Напомним, что 26 сентября в военкома Усть-Илимского района Александра Елисеева несколько раз выстрелил местный житель. Военкома ранили в грудную клетку, поясничную область, были задеты оба легких.