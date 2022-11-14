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Военкома Усть-Илимска выписали из больницы после огнестрельного ранения

В Александра Елисеева 26 сентября, во время инструктажа для мобилизованных, стрелял местный житель. В реанимацию он попал в тяжелом состоянии, врачи боролись за его жизнь больше месяца.

«Отличная новость – сегодня из областной больницы выписан военный комиссар из Усть-Илимска Александр, чувствует себя хорошо», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале.

 

Напомним, что 26 сентября в военкома Усть-Илимского района Александра Елисеева несколько раз выстрелил местный житель. Военкома ранили в грудную клетку, поясничную область, были задеты оба легких.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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