1,02 млн потребкредитов выдано в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в октябре 2022 года составило 1,02 млн ед., практически не изменившись (+0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года – 1,02 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов сократилось на 26,7% (в октябре 2021 года – 1,39 млн ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 14,3% (в феврале 2022 года – 1,19 млн ед.).

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в октябре 2022 года было выдано в:

Москве (58,2 тыс. ед.),

Московской обл. (48,5 тыс. ед.),

Краснодарском крае (40,4 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (38,3 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (34,8 тыс. ед.).

Стоит отметить, что в регионах страны в октябре динамика выдачи потребкредитов носила разнонаправленный характер.

Так, по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост количества выданных потребительских кредитов продемонстрировали:

Иркутская обл. (+6,6%),

Краснодарский край (+5,9%),

Ставропольский край (+5,3%),

Кемеровская обл. (+4,6%) и

Алтайский край (+4,3%).

В свою очередь в ряде регионов РФ выдача потребкредитов, наоборот, сократилась, в т.ч. в:

Санкт-Петербурге (-6,1%),

Москве (-5,1%),

Московской обл. (-4,9%),

Тульской обл. (-2,7%),

Ханты-Мансийском АО (-2,4%).

«После падения в марте, выдача потребкредитов в последующие месяцы постепенно восстанавливалась, но достигнуть «докризисных» значений так и не смогла, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в сентябре – октябре количество выданных потребительских кредитов стабилизировалось на уровне 1,02 млн. штук в месяц. Во многом данная стабилизация объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку. При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».