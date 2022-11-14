1,02 млн потребкредитов выдано в октябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в октябре 2022 года составило 1,02 млн ед., практически не изменившись (+0,1%) по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года – 1,02 млн ед.).
В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потребкредитов сократилось на 26,7% (в октябре 2021 года – 1,39 млн ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 14,3% (в феврале 2022 года – 1,19 млн ед.).
Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в октябре 2022 года было выдано в:
- Москве (58,2 тыс. ед.),
- Московской обл. (48,5 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (40,4 тыс. ед.),
- Республике Башкортостан (38,3 тыс. ед.),
- Санкт-Петербурге (34,8 тыс. ед.).
Стоит отметить, что в регионах страны в октябре динамика выдачи потребкредитов носила разнонаправленный характер.
Так, по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост количества выданных потребительских кредитов продемонстрировали:
- Иркутская обл. (+6,6%),
- Краснодарский край (+5,9%),
- Ставропольский край (+5,3%),
- Кемеровская обл. (+4,6%) и
- Алтайский край (+4,3%).
В свою очередь в ряде регионов РФ выдача потребкредитов, наоборот, сократилась, в т.ч. в:
- Санкт-Петербурге (-6,1%),
- Москве (-5,1%),
- Московской обл. (-4,9%),
- Тульской обл. (-2,7%),
- Ханты-Мансийском АО (-2,4%).
«После падения в марте, выдача потребкредитов в последующие месяцы постепенно восстанавливалась, но достигнуть «докризисных» значений так и не смогла, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в сентябре – октябре количество выданных потребительских кредитов стабилизировалось на уровне 1,02 млн. штук в месяц. Во многом данная стабилизация объясняется тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, не стремятся наращивать свои обязательства, и сокращают долговую нагрузку. При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».