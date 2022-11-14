Сбер подарит иркутянам бонусы СберСпасибо за взнос в индивидуальный пенсионный план

К Зелёному дню Сбер делает выгодное предложение жителям Иркутска, которые откроют или пополнят индивидуальный пенсионный план (ИПП) по договору негосударственного пенсионного обеспечения от СберНПФ. Внести взносы и получить за это бонусы СберСпасибо можно с 11 ноября по 11 декабря 2022 года, рассказали SIA.RU в банке.

ИПП для клиентов СберПремьер . За первый взнос от 600 тыс. рублей при оформлении нового договора ИПП — 15 000 бонусов.

ИПП в СберБанк Онлайн. За первый взнос от 15 тыс. рублей при оформлении нового договора ИПП — 10% от суммы бонусами (но не более 5 000 бонусов СберСпасибо)

«Юбилейный взнос» при пополнении действующих договоров ИПП. В этом году Сбербанку исполняется 181 год, поэтому для клиентов, сделавших повторные взносы в определенном размере, наградой станут 10% бонусов СберСпасибо. Так 1 810 рублей = 181 бонус, 18 100 рублей = 1 810 бонусов или 181 000 рублей = 18 100 бонусов. Можно сделать несколько «юбилейных взносов», но максимально возможное количество бонусов - 18 100 СберСпасибо.

ИПП позволяет самостоятельно накопить на негосударственную пенсию, подробнее — на сайте СберНПФ.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Опросы, которые регулярно проводит СберНПФ, показывают, что жители Иркутска хотели бы на пенсии рассчитывать на хороший доход. Чтобы получать после окончания трудовой карьеры желаемые суммы и не снижать привычный уровень жизни, стоит заранее подумать об открытии индивидуального пенсионного плана. Этот простой и удобный инструмент поможет накопить не пенсию без крупных единовременных вложений, защитит сбережения и увеличит их за счет инвестиционного дохода. А если воспользоваться еще и акциями, связанными с ИПП, то можно дополнительно себя порадовать бонусами СберСпасибо»

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.