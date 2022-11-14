ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке на дома до 15%

ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки на готовые дома с земельным участком и таунхаусы, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%, рассказали в банке.

Воспользоваться новыми условиями заемщики могут до 31 декабря 2022 года. Средства можно получить на срок до 30 лет, сумма - до 60 млн рублей. Заемщики, получившие до этого одобрение банка, смогут переоформить заявки на новых условиях.

Оформить жилищный кредит на покупку дома со сниженным первым взносом в ВТБ клиенты могут по ставке от 11,3% с учетом дисконта 0,3 п.п. для заемщиков, которые получают зарплату на карту банка, оформили онлайн-заявку или используют цифровые сервисы на сделке. Для взноса от 20% средства доступны от 10,8%. При приобретении таунхауса по новым условиям финансирование предлагается по ставке от 10,9%, при внесении первого взноса в размере как минимум 20% от стоимости недвижимости - от 10,4%.

«ВТБ ранее снизил уровень первого взноса при покупке квартир и апартаментов, а сейчас – домов и таунхаусов. Это решение позволит клиентам быстрее выйти на сделку и оформить кредит по комфортным ставкам, что особенно важно сейчас, когда все торопятся закрыть финансовые вопросы до Нового года. Несмотря на либерализацию условий жилищного кредитования, мы внимательно анализируем риск-профиль заемщиков и стараемся не допустить их закредитованности», - прокомментировала руководитель службы развития и поддержки управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Наталья Никульникова.

Условия по ипотеке с господдержкой банк сохранил без изменений. Минимальный первый взнос при покупке недвижимости по льготным программам по-прежнему составляет 15%. По основной программе средства в ВТБ можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование цифровых сервисов. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека в ВТБ доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

Ранее ВТБ объявил о запуске ипотеки полностью в цифровом формате. До конца ноября услуга станет доступна во всех регионах присутствия банка. Чтобы оформить жилищный кредит полностью дистанционно, заемщику будет достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ». Для этого потребуется смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя. В день сделки с помощью электронной подписи клиент сможет удаленно подписать документы по кредиту, договор купли-продажи, заявление на регистрацию права на приобретаемый объект. Оформление сделки в Росреестре также проходит дистанционно, без привязки к ипотечному центру банка или МФЦ.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. Подать заявку на ипотеку клиенты могут на сайте или в приложении ВТБ для смартфонов с операционной системой Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.