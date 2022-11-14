Прощание с президентом ассоциации «Байкальская виза» состоится 16 ноября

Ночью 13 ноября умер президент ассоциации «Байкальская виза» Дмитрий Матвеев – прощание с ним состоится 16 ноября, сообщает пресс-служба группы компаний.

«Церемония прощания пройдет 16 ноября с 12.00 до 14:00 по адресу: улица Байкальская, 279, "Байкал Бизнес Центр"», – говорится в сообщении.

Ассоциация «Байкальская виза» осуществляет свою деятельность в индустрии гостеприимства, гастрономии и туризма на протяжении 17 лет. Компании принадлежат четыре гостиницы и 11 ресторанов и баров в городе Иркутске и на озере Байкал: в частности, банкет-холл «Эстрада», ресторан «Охотников», отели «Звезда» и «Европа», отель «Маяк» и другие.