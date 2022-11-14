Акции ОАК взлетели на 13%

Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) резко выросли сегодня на Мосбирже на 13%. Это произошло на фоне новостей о том, что Правительство РФ выделит свыше 44 млрд руб. на расширение производства двигателей для российских самолетов.

По мнению аналитиков БКС, акции ОАК – это бумаги не c самой высокой ликвидностью и внушительной волатильностью. К тому же компания не платит дивиденды и вряд ли в обозримом будущем инвестору стоит на них рассчитывать.

– Ценные бумаги могут быть интересны спекулянтам с высокой толерантностью к рискам. С высокой вероятностью можем предположить, что текущий полет котировок обусловлен спекулятивной торговлей и затем последует существенный закономерный откат, – резюмируют эксперты БКС.