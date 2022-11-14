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Акции ОАК взлетели на 13%

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9 ноября 2022

Акции Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) резко выросли сегодня на Мосбирже на 13%. Это произошло на фоне новостей о том, что Правительство РФ выделит свыше 44 млрд руб. на расширение производства двигателей для российских самолетов.

По мнению аналитиков БКС, акции ОАК – это бумаги не c самой высокой ликвидностью и внушительной волатильностью.  К тому же компания не платит дивиденды и вряд ли в обозримом будущем инвестору стоит на них рассчитывать.

– Ценные бумаги могут быть интересны спекулянтам с высокой толерантностью к рискам. С высокой вероятностью можем предположить, что текущий полет котировок обусловлен спекулятивной торговлей и затем последует существенный закономерный откат, – резюмируют эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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