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Трое россиян пострадали при взрыве в Турции

Генеральное консульство России в Стамбуле 14 ноября сообщило, что во время взрыва пострадало трое российских граждан.

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября с.г. на ул.Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», – говорится в сообщении.

Напомним, взрыв произошел в центре Стамбула в воскресенье. В результате погибли шесть человек, 81 пострадал. В качестве основной версии произошедшего рассматривается теракт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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