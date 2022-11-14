Трое россиян пострадали при взрыве в Турции

Генеральное консульство России в Стамбуле 14 ноября сообщило, что во время взрыва пострадало трое российских граждан.

«По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября с.г. на ул.Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует», – говорится в сообщении.

Напомним, взрыв произошел в центре Стамбула в воскресенье. В результате погибли шесть человек, 81 пострадал. В качестве основной версии произошедшего рассматривается теракт.