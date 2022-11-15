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Жителя Саянска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Саянский городской суд Иркутской области 14 ноября сообщил, что признал местного жителя виновным в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации – ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

«Гражданин, осознавая противоправный характер своих  действий, осуществил активные публичные действия, направленные на дискредитирование использования Вооруженных Сил Российской Федерации в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике», – говорится в сообщении.

При рассмотрении дела подсудимый полностью признал свою вину, от дачи объяснений отказался. Постановление не вступило в законную силу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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