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21-летний Николай Поздняков из Иркутской области погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Тайшетского района Иркутской области, 21-летний Николай Поздняков погиб во время спецоперации на Украине, сообщает ИА «Тайшет24».

Молодой человек родился и вырос в поселке Соляная. После девяти классов поступил в училище в поселке Юрты, где получил специальность «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Диплом о среднем специальном образовании получил в 2020 году.

«Служил во Владивостоке в морской пехоте механиком-водителем БМП. После окончания срочной службы подписал контракт и в январе 2022 года был переведен на границу Украины и Белоруссии, в феврале – на Украину. Участвовал в специальной военной операции с начала ее проведения», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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