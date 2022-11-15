Авиакомпании из Иркутска «Ангара» и «Ираэро» получат субсидии на полеты по РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта 14 ноября назвало авиакомпании, которые получат субсидии для частичного возмещения операционных расходов на осуществление перевозок по внутренним воздушным линиям. В список вошли иркутские организации «Ираэро» и «Ангара», следует из документации на сайте Росавиации.

«Ираэро» получит 26,4 млн рублей, «Ангара» – 2,6 млн рублей. Самые большие субсидии получили авиакомпания «Сибирь» – 968,5 млн рублей, «Аэрофлот» – 524,7 млн рублей, «Победа» – 243,7 млн рублей.

Всего положительное решение о перераспределении экономии средств субсидии принято в отношении 19 авиакомпаний России. Средства обеспечат продолжение деятельности авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации.

В общей сложности за счет средств федерального бюджета из резервного фонда правительства РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 100 млрд руб.