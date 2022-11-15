Глава Росавтодора и губернатор Игорь Кобзев подписали меморандум о развитии дорог Иркутской области

Меморандум о развитии автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков во время рабочей встречи в Москве, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Документ рассчитан на пять лет. За это время в регионе в нормативное состояние должно быть приведено 85% автодорог общего пользования, входящих в опорную сеть Российской Федерации.

Сейчас в нормативном состоянии находится более 60% из них. В Иркутской области в опорную сеть страны входят 27 участков федеральных и региональных трасс общей протяжённостью 3,9 тысячи километров. Из них региональными являются 15 дорог общей протяжённостью 2,2 тысячи километров, их приведением в нормативное состояние занимается правительство Иркутской области.

– Коллеги подтвердили, что в ближайшие годы федеральное финансирование по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» для Иркутской области останется на прежнем уровне – это пять миллиардов рублей. Иркутская область также сохранит финансирование, таким образом общая сумма будет составлять 12 миллиардов рублей. Это позволит не снижать темпы и к 2027 году достичь поставленных показателей, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Участники встречи обсудили контроль качества дорожных работ. Иркутская область входит в пилотный проект по этому направлению. Его создали в 2022 году по инициативе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Игорь Кобзев сообщи, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и Росавтодор совершенствуют систему контроля качества проводимых работ. Это позволило выявлять недостатки в работе подрядчиков до проведения приемочной диагностики.

Также во время рабочей встречи Игорь Кобзев и Роман Новиков обсудили приведение в нормативное состояние федеральной автотрассы «Вилюй», которая соединяет Тулун (Иркутская область) и Якутск (Республика Саха), проходит через города Усть-Кут и Киренск, а также вынос автодороги с плотины ГЭС в Братске, строительство и реконструкцию автодорог в районе озера Байкал, в частности федеральной трассы. Эти вопросы прорабатывает Федеральное дорожное агентство.