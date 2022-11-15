Эн+ увеличит число мест на фестивале «Энергия»

Из-за большого интереса иркутян к проекту, свободные места на самых ожидаемых паблик-токах с известными актерами и литераторами, которые пройдут 18-20 ноября, быстро закончились. Российский энергохолдинг Эн+ пошел навстречу желающим и решил организовать в залах дополнительные места, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Эн+ увеличит число посадочных мест на встречах иркутян с Константином Богомоловым, Юлией Меньшовой и Александром Цыпкиным. Дополнительно за три дня фестиваля интересующие их события смогут посетить более 300 человек. Уже более 1500 человек прошли предварительную регистрацию для посещения фестиваля культуры «Энергия». В рамках мероприятия, которое проводится в Прибайкалье холдингом Эн+ к 20-летию компании, перед иркутянами выступят известные актеры и литераторы.

В списке гостей фестиваля прозаик и литературовед, автор романа «Лавр» Евгений Водолазкин, основатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин, актрисы Мария Миронова и Аглая Тарасова, известный своими новеллами Денис Драгунский и многие другие.

Иркутяне смогут выбрать наиболее подходящий лекторий, где получат уникальную возможность пообщаться со своими любимыми авторами и задать им свои вопросы. Параллельно с лекториями будет работать кинозал, где пройдет показ документального кино современных режиссеров.

18-19 ноября в Иркутском академическом театре также пройдет премьера спектакля «Таня» в постановке худрука московского Театра на Бронной Константина Богомолова, однако все билеты были проданы в рекордные сроки.

Фестиваль «Энергия» станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Он организован в честь 20-летия холдинга Эн+, основателем которого является Олег Дерипаска.