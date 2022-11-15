Росфинмониторинг будет запрашивать у банков видео из отделений для борьбы с обнальщиками

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в основной «антиотмывочный» закон, ведомство может получить право запрашивать у финансовых организаций такие материалы для целей противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщает РБК.

Представитель Росфинмониторинга подтвердил, что служба разработала такие поправки по поручению правительства. «Требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись», — уточнил он. Речь идет о фото и видео, сделанных уже после вступления поправок в силу, следует из текста документа.

Как пояснили РБК в Росфинмониторинге, интерес для службы могут представлять материалы с камер, установленных в отделениях банков и на банкоматах или терминалах, которые фиксируют процесс обслуживания клиентов. Такие материалы «помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений». Согласно поправкам, объем и характер запрашиваемой информации будет определять правительство.