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ФНС проверит рестораны после вскрытия схемы неуплаты налогов

В их числе мети «АндерСон», «Менза» и «Ян Примус», сообщает РБК.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверку нескольких ресторанных сетей после выявления случаев применения механизма уклонения от налогов при помощи подставных касс и POS-терминалов, принадлежащих третьим лицам.

«Данная схема позволяла предприятиям общепита занижать собственную выручку, а также уклоняться от уплаты зарплатных налогов и сборов. Были назначены мероприятия налогового контроля различных ресторанных сетей, в том числе крупных», – сообщили в ФНС.

Там добавили, что на время проверок деятельность компаний не приостанавливали, а до конца дня 14 ноября проверки завершат. Ведомство отказалось назвать сети, где ведутся проверки.

Один из участников ресторанного рынка рассказал РБК, что проверки в общепите идут несколько недель. «Сегодня эти проверки были продолжены в нескольких сетях, в том числе в сети кафе «АндерСон», а также ресторанах «Менза», «Ян Примус», – сказал он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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