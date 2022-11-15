Работающие на удаленке иркутяне спят дольше

В Иркутске те, кто работает на удаленке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится в офисе. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представителей экономически активного населения из города.

Большинство иркутян спит 6 до 8 часов (62%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) – от 8 до 10. Более 10 часов спит 4% опрошенных. Менее 4 часов – 3 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.

Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический иркутянин до 34 лет проводит в объятиях Морфея в среднем 7,3 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет – 6,7 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,8 против 7 часов.

Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, – 7,3 против 6,7 часа соответственно.