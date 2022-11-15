Первая школа Братска получила от РУСАЛа новую спортивную площадку

РУСАЛ установил в Братске еще одну воркаут-площадку. Ранее уличные комплексы появились во дворах жилых домов, теперь современным спорт-объектом обзавелась общеобразовательная школа №1, сообщает БСТ.

Это самая заслуженная школа в городе, ей уже более полувека. Примерно такого же возраста была и прежняя спортивная площадка. С просьбой помочь с приобретением нового оборудования руководство образовательного учреждения обратилось к депутату Думы Братска, бразовцу Андрею Аксютину.

– Мы очень давно хотели эту старую площадку заменить. И вот наконец, при поддержке Андрея Владиславовича и компании РУСАЛ это событие случилось, - рассказывает директор школы №1 Татьяна Масловская. - Мы благодарны, что теперь на нашей школьной спортивной площадке могут заниматься не только учащиеся школы №1, но и молодёжь, дети со всего микрорайона.

К разработке проекта депутат Аксютин решил привлечь представителей целевой аудитории – ребят, которые занимаются воркаутом и знают тонкости этого вида спорта. Определиться с выбором снарядов и их дальнейшей компоновкой помогли 14-летние Денис и Дмитрий Сауцкие. Братья больше известны как успешные борцы греко-римского стиля, но и в упражнениях на турнике далеко не новички.

– Нам предложили сделать проект площадки, как мы представляем её как спортсмены, которые занимаются. И мы сделали, на наш взгляд, наиболее безопасную и практичную площадку, - комментируют Дима и Денис Сауцкие. – Здесь можно качать базу, можно заниматься воркаутом как мы, можно просто играть, потому что здесь есть и игровые зоны для детей помладше.

Поставщика выбирали очень тщательно. Материалы конструкций рассчитаны на самые экстремальные перепады температур, влажность и прочие сюрпризы сибирской погоды, каркас покрыт нержавеющей грунтовкой.

– Это очень серьёзная фирма, она поставляет свои площадки в 40 стран, что свидетельствует о высоком качестве, - говорит Андрей Аксютин, депутат городской Думы, сотрудник профсоюза БрАЗа. – И, если вспомнить лозунг «всё лучшее – детям», я считаю, что в Братск пришло лучшее, что может быть из спортивного оборудования. Применили также травмобезопасное, экологически чистое и практичное для использования ребятишками покрытие. Это специальный крупнозернистый речной песок.

Доступные и качественные условия для активного и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений программы развития регионов, инициированной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Ежегодно компания выделяет миллионы рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов. Например, при содействии металлургов в Братске получила развитие лыжероллерная трасса Северного Артека, отремонтированы подтрибунные помещения главного городского стадиона. Площадка у школы №1 – шестая по счету, установленная РУСАЛом этой осенью. Еще пять оборудованы во дворах на улицах Кирова, Рябикова, Ленина, Карла Маркса и Крупской.

– Эта программа способствует развитию не только серьёзного спорта, больших достижений, она позволяет нашим ребятишкам гармонично развиваться уже начиная с малых лет, – комментирует Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Во-первых, площадки находятся в шаговой доступности от места жительства детей. Во-вторых, это современное оборудование, на котором можно заниматься совершенно бесплатно.

Еще один объект в Братске – Центр спортивных единоборств – РУСАЛ планирует достроить зимой. Кроме того, компания продолжит работу по созданию современных школьных стадионов и уличных спортивных площадок.