Регионы меняют планы на Новый год

В Центральной России, Приволжье, на Урале, в Южном округе и Сибири сокращают расходы на мероприятия и готовы не закупать новые украшения, выяснили «Известия».

Часть регионов планирует провести на новогодних площадках сбор благотворительных средств для поддержки мобилизованных. При этом детские праздники ни один из субъектов отменять не планирует. В Общественной палате считают, что отказываться от мероприятий в каникулы все-таки не стоит, но их нужно провести просто и без излишеств.

Дискуссия об отмене развлекательных мероприятий на Новый год идет с начала октября: тогда губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал освободившиеся средства перераспределить в поддержку граждан, участвующих в специальной военной операции. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе региона, муниципалитетам также поручили минимизировать затраты на новогодние украшения. При этом детские праздники в Ленинградской области состоятся во всех образовательных учреждениях, уточнили там.

Следом с такой же инициативой выступили власти Санкт-Петербурга: было решено не проводить концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, отменить традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.