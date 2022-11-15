Российские новостройки подорожали на 26% с начала года

В среднем, новостройки в крупных городах РФ за десять месяцев 2022 года подорожали до 110 тысяч рублей за квадратный метр – на 26%, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе портала «Мир квартир».

По данным портала, изучившего рынок в 70 российских городах, с января по октябрь новостройки подорожали везде, кроме Мурманска (–9%) и Грозного (–3%). Самый сильный рост стоимости квадратного метра отмечался во Владикавказе (+34%), Барнауле (+33%), Чите (+33%). Меньше всего дорожали новостройки в Москве (+2%), Махачкале (+5%), Севастополе (+7%).