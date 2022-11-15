Семь предприятий Приангарья предоставят мощности для производства обмундирования

Всего в Иркутской области 19 предприятий легкой промышленности, семь из них выразили готовность выпускать обмундирование, ассортимент которого насчитывает 39 видов. Об этом на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики сообщила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун.

Производственные мощности семи компаний легкой промышленности позволяют производить всесезонные комплекты полевого обмундирования (шапки, куртки, футболки), постельное белье (простыни, матрацы, спальные мешки), полевую форму (нательное белье, костюмы), а также зимние или летние военные ботинки, специальные технические костюмы.

В случае поступления согласованных госзаказов, производственная мощность может быть увеличена.