Экономика Приангарья выдерживает негативные последствия санкций и пандемии

Индекс промышленного производства составил 104,1%. Сохраняются высокие темпы в строительстве: в первом полугодии – 2022 рост объема работ в этой сфере достиг 111,3% к соответствующему периоду 2021-го. Темпы роста заработной платы в промышленном секторе Иркутской области составили 21%, что превышает уровень инфляции. Об этом первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев сообщил на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Мы видим положительную динамику, но нужно держать, что называется, руку на пульсе. Важно сделать все необходимое для обеспечения бесперебойной работы предприятий региона, создания новых организаций, которые будут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Также нужно налаживать экономику в муниципальных образованиях области. Это будет способствовать развитию экономики региона в целом, – подчеркнул Константин Зайцев.

Как отметила министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун, положительную динамику основных экономических показателей сегодня удалось сохранить, в том числе, благодаря принятым мерам по поддержке бизнеса и населения.

Проведены мероприятия по снижению фискальной нагрузки на бизнес. В два раза снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей, а также предусмотрены налоговые льготы для субъектов инвестиционной и научной деятельности, сферы информационных технологий. Большая работа проводится по вовлечению новых компаний в экспортную деятельность. Рабочая группа «Экспортный десант» на местах рассматривает возможные меры поддержки экспортеров.

Активно используется организованный Минпромторгом России «Сервис импортозамещения». На данной площадке зарегистрировано 184 предприятия Иркутской области, более 3 тысяч видов продукции, проведено порядка 3,5 тысячи тендеров на закупку импортозамещающих товаров.

Произведена докапитализация регионального Фонда развития промышленности, который выдает займы под 1-3% годовых, а также реализует компенсационные программы по возмещению затрат за транспортировку продукции и для проектов импортозамещения.

Также докапитализирован региональный Фонд микрокредитования, с прошлого года для бизнеса Приангарья «заморожена» процентная ставка на уровне 5% годовых.

– Мы готовы реагировать на вызовы и оперативно принимать решения для сдерживания всех негативных факторов, – сказала Наталья Гершун.

Среди прочего, сейчас остро стоит вопрос подключения новых предприятий к электроэнергии – таких в регионе более 20. Ведется совместная работа с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области для решения данного вопроса.

Константин Зайцев поручил министерству экономического развития региона более активно включаться в создание новых производств, работать совместно с муниципалитетами, помогать им в поиске и поддержке инвесторов.