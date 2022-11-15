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Помещения для арендаторов освободились в БЦ «Газетный 17»

В знаковом бизнес-центре Москвы, расположенном в 500 метрах от Красной площади, по адресу: Газетный переулок, 17, для новых арендаторов доступны качественные помещения с отделкой. Ведущие консалтинговые компании на рынке недвижимости России CORE.XP и NF Group (ex-Knight Frank Russia) выбраны ко-эксклюзивными консультантами по сдаче в аренду офисных площадей.

«Газетный 17» расположен в историческом центре Москвы на пересечении Тверской улицы и Газетного переулка, в шаговой доступности от четырех станций метро: «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Площадь Революции». Бизнес-центр окружен многими культурным объектам столицы: Большой Театр, МХТ им. Чехова, Театр им. М. Н. Ермоловой. Напротив бизнес-центра также расположен комплекс зданий Государственной Думы.

Арендуемая площадь бизнес-центра составляет 6 800 кв. м. Здание превосходно подходит как для размещения штаб-квартиры для одного арендатора, так и для нескольких компаний. Все помещения предлагаются с отделкой, обладают прекрасными видами на центр города и Кремль, а на 12-м этаже расположена VIP зона для руководителей компании.

По своим техническим характеристикам бизнес-центр соответствует международным стандартам офисных зданий класса В+, а также имеет низкий коэффициент общих площадей.

Мария Зимина, партнер, директор департамента офисной недвижимости NF Group (ex-Knight Frank Russia):

«Мы рады, что в эпоху перемен на рынке офисной недвижимости появляются знаковые объекты, и “Газетный 17”, безусловно, является ярким примером бизнес-центра, который теперь доступен для новых пользователей. Будущие арендаторы по достоинству оценят все его преимущества, в том числе расположение в центре столицы и прекрасные виды на Центральный телеграф и исторический район Москвы».

Кирилл Бабиченко, директор, руководитель отдела услуг собственникам, департамент офисной недвижимости СORE.XP:

«На данный момент вакансия в центральной части Москвы составляет 8,3%, и мы ожидаем увеличение этого показателя до 11%. Тем не менее наблюдается дефицит площадей в отдельно стоящих зданиях, в которых возможно разместить штаб-квартиру большим арендаторам. «Газетный 17» несомненно будет пользоваться спросом среди компаний, которым важно находиться в центральной части Москвы, а также иметь возможность максимально эффективно разместить сотрудников».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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