Заместитель гендиректора Эн+ рассказала о фестивале «Энергия»

Мероприятие пройдет в Иркутске с 18 по 20 ноября.

Фото предоставлено пресс-службой компании Эн+

События фестиваля пройдут на восьми тематических площадках, и представят все лучшее из мира театра, кино, литературы, искусства и мультимедиа, рассказала в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.

– В чем вы видите главную идею и задачу фестиваля?

– Двигателем любого процесса является энергия. Заряд позитивной энергии способен на многое. Культура сегодня как раз то, что в состоянии дать позитивный импульс, погрузить в особую атмосферу, заставить задуматься, переосмыслить, взглянуть на что-то по-новому, наконец, увлечься. Отсюда и название нашего фестиваля – «Энергия».

Именно об этом говорят выбранные нами книги, фильмы, спектакль и, конечно, наши гости – выдающиеся творческие люди, которые приедут в этот удивительный по своей энергетике город и станут проводниками в мир искусства для его жителей.

Уверена, что каждый посетитель фестиваля «Энергия» откроет что-то для себя и получит большое удовольствие.

– Почему фестиваль пройдет именно сейчас, каким будет эффект для развития региона в целом?

– Мы постоянно предлагаем жителям городов, где работают наши предприятия, инициативы, направленные на развитие, повышение уровня жизни. В том числе – культурной. Только в этом году мы привезли в Красноярск фестиваль «Золотая Маска», стали партнером фестиваля Baikal Dance Fest в Бурятии, где помогли организовать уникальный танцевальный перфоманс прямо на берегу легендарного озера. Мы постоянно спонсируем выставки, концерты и культурные события самого разного масштаба, и это лишь малая часть наших проектов.

Фестиваль «Энергия» станет крупнейшим культурным событием Сибири за последние годы. Он организован в честь 20-летия холдинга Эн+, основателем которого является Олег Дерипаска.

Участие во всех мероприятиях в «Сибэкспоцентре» абсолютно бесплатно. Зрителям необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте события на интересующие их активности.