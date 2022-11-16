«Универсальная» карта АТБ в ТОП-5 лучших кредиток с бесплатным снятием наличных по версии Sravni.ru

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» составил рейтинг лучших кредитных карт с бесплатным снятием наличных. «Универсальная» кредитная карта Азиатско-Тихоокеанского банка вошла в их число.

Карты выбирали среди банков из топ-100 по размеру активов. Редакция «Сравни.ру» проанализировала такие критерии, как: проценты по кредиту, лимит кредитования, проценты начисления кэшбэка, годовая стоимость обслуживания, льготный период кредитования, надежность банка, онлайн-сервисы и преимущества карт.

«Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. Кэшбэк составляет 1,5% или 5% в зависимости от суммы покупок (максимальная сумма к выплате – 4000 рублей в месяц). За год пользования картой можно получить до 48 тысяч рублей. Обслуживание бесплатное.

Рассчитать выгоду, узнать о сумме кэшбэка и оставить заявку на получение «Универсальной» карты можно на сайте банка или в любом отделении АТБ.