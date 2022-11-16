Альфа-Банк принял участие в торжественном открытии Дома книги в Санкт-Петербурге

Торжественное открытие книжного магазина в Доме Зингера на Невском проспекте состоялось 12 ноября при участии почетных гостей со стороны банка: президента Альфа-Банка Олега Сысуева и регионального управляющего Филиала «Санкт-Петербургский» Сергея Кульпина.

К открытию Дома книги власти города подготовили обширную культурную программу: светомузыкальное шоу, выступление музыкальных и театральных коллективов, встречи с писателями и розыгрыши подарков. Старые дисконтные карты петербуржцам предлагали обменять на новые.

«Дом Зингера — один из символов Санкт-Петербурга и достояние его жителей. Мы очень рады, что благодаря открытому диалогу с Администрацией города и городскими структурами удалось сохранить историческую функцию Дома Зингера и преемственность традиций книготорговли в нем», – отметил Олег Сысуев.

«Невский проспект – это «визитная карточка» Северной Столицы. А Дом Зингера – «визитная карточка» Невского проспекта. Это поистине удивительное и историческое место со стеклянным куполом, который венчает глобус диаметром 2,8 метра. Я счастлив разделить общую радость с жителями города на Неве в этот важный и знаменательный день», – добавляет Сергей Кульпин, региональный управляющий Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка.