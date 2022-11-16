Сбер запустил новый сервис для максимизации продаж бизнеса

СберАналитика запустила новый сервис для максимизации продаж бизнеса — СберИмпульс. Подбор B2B клиентов. Он помогает крупным и средним компаниям быстрее находить новых клиентов и поставщиков и закрывать сделки.

Сервис эффективно решает задачу подбора контрагентов-юрлиц с помощью технологий искусственного интеллекта, которые анализируют деятельность 6 млн юрлиц и идентифицируют 11 млн агрегированных B2B-операций ежемесячно. Каталог сервиса состоит из более чем 200 видов бизнеса и 4000 видов продукции. Помимо собственной базы знаний используются также данные госзакупок и информация из открытых источников.

Сервис представляет наибольшую ценность для предприятий, работающих в сферах промышленности, оптовой торговли и электронной коммерции, строительства, производства и продажи стройматериалов, добычи и переработки полезных ископаемых. Продукт полезен для собственников бизнеса, коммерческих директоров, сотрудников отдела продаж, клиентских менеджеров и менеджеров по развитию бизнеса.

Одной из первых СберИмпульс. Подбор B2B клиентов подключила компания «Северсталь», которой сервис помог отказаться от услуг внешнего контактного центра и повысить конверсию в 5 раз до 4%.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«СберАналитика позволяет бизнесу находить новых покупателей и поставщиков на текущих рынках присутствия, оценить перспективы расширения географии продаж и выхода в новые продуктовые ниши, а также снизить зависимость от посредников и выйти на конечных покупателей своей продукции в сегменте B2B. В результате наши клиенты отказываются от услуг внешних контактных центров и экономят деньги, в несколько раз повышая при этом конверсию продаж. СберИмпульс. Подбор B2B клиентов - это отличный инструмент для увеличения оборотов и развития бизнеса».

СберАналитика не раскрывает персональные данные физических и юридических лиц или какой-либо иной личной и коммерческой информации. Сервис анализирует массив обезличенных данных из собственных и открытых источников. На выходе клиент также получает рейтинг каждого потенциального контрагента с учётом прогнозируемого объёма, частоты потребления/поставки продукции, который характеризует степень его привлекательности. Поиск можно задать по ключевым словам, периоду анализа продаж/закупок, их сумме и частоте, регионам, виду бизнеса и размеру выручки. Из поиска можно исключить известные компании и те, с которыми предприятие уже работает.

СберИмпульс. Подбор B2B-клиентов поставляется как готовое решение, так и в версии под заказ клиента в зависимости от потребностей и возможностей клиента. С подробным форматом получаемых аналитических данных можно ознакомиться на странице продукта на СберАналитике.