Сбер начнет тестировать беспилотные грузовики

СберАвтоТех, разработчик технологии автономного вождения, и один из ведущих автомобильных грузоперевозчиков Globaltruck будут вместе тестировать беспилотные грузовики, разработанные в московском инженерном центре СберАвтоТеха.

Меморандум о сотрудничестве компании подписали в 2021 году. После проработки продуктовых и бизнес-требований СберАвтоТехом были созданы первые прототипы. Тестирование грузовиков начнется в 2023 году по действующим маршрутам между логистическими хабами Globaltruck.

Андрей Василевский, генеральный директор СберАвтоТеха:

«Инженерами СберАвтоТех было разработано несколько прототипов беспилотников на базе грузовиков различных моделей. Вместе с тем, в октябре 2022 года мы объявили о создании серийного беспилотного грузовика совместно с белорусским автопроизводителем МАЗ. Сотрудничество с Globaltruck — важный этап в построении модели беспилотной перевозки грузов. Прототипы, участвующие в данном проекте, будут тестироваться на соответствие требованиям перевозчика, перевозить весь спектр грузов и эксплуатироваться с полной или частичной загрузкой».

СберАвтоТех создаёт полный технологический стек беспилотных автомобилей: транспортные средства, программно-аппаратный комплекс и внутренние сервисы для работы с данными. Технологии автономного вождения, которые разрабатывает компания, можно масштабировать и адаптировать под разные платформы.

Globaltruck — один из ведущих автомобильных грузовых FTL-перевозчиков и крупнейших грузоперевозчиков по объёму выручки и количеству транспортных единиц в стране. Компания перевозит и экспедирует грузы в центральные регионы России, Юг, Северо-Запад, Урал, Сибирь и на Дальний Восток, а также в страны СНГ. Обслуживает около тысячи клиентов в таких сегментах, как ретейл, FMCG, промышленность, электронная коммерция и доставка посылок.