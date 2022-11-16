Сбер стал лауреатом премии Investment Leaders Awards в двух номинациях

Инициатива по развитию финансовой грамотности и программа страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал» принесли Сберу победу в премии Investment Leaders Awards.

Программа повышения финансовой грамотности (номинация «Лучшая школа финансовой грамотности»)

Программа, которую разработал СберУниверситет совместно с профильными подразделениями Сбера, учит управлять личными финансами: планировать бюджет, инвестировать, платить налоги, пользоваться банковскими картами и безналичными платежами, обеспечивать безопасность своих средств и так далее. Она отвечает запросу общества на социально ответственное ведение бизнеса и является частью ESG-политики Сбера. Бесплатный онлайн-курс доступен всем на платформе развития финансовой грамотности СберСова и сайте СберУниверситета.

Программа полностью соответствует методическим рекомендациям Банка России. Её рецензентами выступили преподаватели НИУ ВШЭ, сотрудники ЦБ РФ, Федеральной налоговой службы и Ассоциации развития финансовой грамотности.

Программа страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал» (номинация «Лучший инвестиционно-страховой продукт»)

«Управляемый капитал» от СберСтрахования жизни сочетает преимущества страхового и инвестиционного продуктов. Механика программы отражает принцип долевого страхования жизни. Клиент заключает договор страхования и выбирает один из трёх портфелей: они отличаются соотношением акций и облигаций. При отборе ценных бумаг учитываются десятки факторов, включая соответствие компании-эмитента принципам ESG и устойчивого развития.

99,15% вложенного клиентом капитала идут на приобретение акций и облигаций, оставшаяся часть — на покрытие страхового тарифа. Приобретённые по договору активы переводятся в юниты — условные доли модельного портфеля. Их количество будет зависеть от размера взносов и стоимости юнита на дату приобретения. Доход формируется за счёт изменения котировки юнита. Отслеживать динамику выбранного портфеля можно на сайте СберСтрахования жизни, а также в СберБанк Онлайн.