Губернатор Игорь Кобзев и глава Ростеха Сергей Чемезов обсудили вопросы развития инфраструктуры в Иркутске

Рабочая встреча состоялась 14 ноября в Москве, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

В частности, речь шла о строительстве многоуровневой парковочной стоянки Иркутского авиационного завода и выделении земельного участка для перехватывающей парковки на въезде в Иркутск-2. По информации авиазавода, в настоящее время на предприятии трудятся около 12 тысяч человек, четверть из них приезжают на работу из других районов города, а также Иркутского района. Авиазавод обеспечивает частичную доставку сотрудников служебным транспортом, однако необходимо рассмотреть и другие решения, способствующие разгрузке автодорожной сети Иркутска-2.

Один из вопросов, который прозвучал на встрече, – выделение земельного участка под строительство жилых домов для сотрудников авиазавода, а также создания необходимой инфраструктуры. В связи с ростом объёмов производства на предприятии ожидается увеличение штатной численности сотрудников.

Также во время совещания Игорь Кобзев и Сергей Чемезов обсудили ремонт объездной дороги между Иркутском-2 и пос. Жилкино. В 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт участка ул. Полярная – от ул. Воровского до пер. Моторный. Его общая протяженность составляет 5,5 км.

Кроме того, глава Иркутской области рассказал о перспективах строительства очистных сооружений на левом берегу Иркутска. Проектирование реконструкции КОС включено в инфраструктурный проект и одобрено Правительственной комиссией РФ. Стоимость мероприятия составляет 286,6 млн рублей, в том числе средства бюджетного кредита – 283,7 млн рублей. Мощность проектируемых КОС – 255 тыс. м3/сут.

Летом этого года был заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации объекта I и II очереди. Срок выполнения работ по муниципальным контрактам – апрель 2023 года. Далее будет необходимо включаться в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология», – отметил Игорь Кобзев.