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Банк «Солидарность» принял участие в в Китайской Международной выставке Экспо 2022

С 5 по 10 ноября Банк «Солидарность» принял участие в 5-й Китайской Международной выставке по импорту Экспо 2022 в Шанхае (CIIE-2022). 

 

В выставке принимали участие компании из 145 стран и регионов мира, в том числе более 280 предприятий из Топ-500. CIIE является одним из крупнейших в мире конгрессно-выставочных мероприятий, при этом позиционирует себя не только как платформу для подбора потенциальных партнеров, проведения переговоров и подписания контрактов, но и как площадку для контактов на политическом межгосударственном уровне.

Банк «Солидарность» понимает огромный потенциал развития российско-китайской торговли и является активным участником ЭКСПО уже второй раз. Карты китайской платежной системы UnionPay, которыми можно расплачиваться по всему миру, являются самым популярным продуктом Банка «Солидарность». В связи со сложившейся сложной политической обстановкой мы рады предоставлять клиентам возможность оплаты безналично за границей. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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