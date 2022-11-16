Банк «Солидарность» принял участие в в Китайской Международной выставке Экспо 2022

С 5 по 10 ноября Банк «Солидарность» принял участие в 5-й Китайской Международной выставке по импорту Экспо 2022 в Шанхае (CIIE-2022).

В выставке принимали участие компании из 145 стран и регионов мира, в том числе более 280 предприятий из Топ-500. CIIE является одним из крупнейших в мире конгрессно-выставочных мероприятий, при этом позиционирует себя не только как платформу для подбора потенциальных партнеров, проведения переговоров и подписания контрактов, но и как площадку для контактов на политическом межгосударственном уровне.

Банк «Солидарность» понимает огромный потенциал развития российско-китайской торговли и является активным участником ЭКСПО уже второй раз. Карты китайской платежной системы UnionPay, которыми можно расплачиваться по всему миру, являются самым популярным продуктом Банка «Солидарность». В связи со сложившейся сложной политической обстановкой мы рады предоставлять клиентам возможность оплаты безналично за границей.