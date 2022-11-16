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«Открытие Факторинг» запустил промоакцию «Черная пятница»

«Открытие Факторинг» (входит в группу банка «Открытие») объявил о запуске промоакции «Черная пятница» для новых клиентов сегмента малого и среднего бизнеса.

В рамках промоакции у новых клиентов «Открытие Факторинг» есть возможность получить финансирование по ставке, равной ключевой ставке Банка России плюс 1 процентный пункт. На 14 ноября 2022 года комиссия за финансирование составляет 8,5%.

Финансирование дебиторской задолженности на специальных условиях доступно для клиентов, которые ранее не работали с «Открытие Факторинг».

Промоакция действует до 31 декабря 2022 года. Для участия достаточно подать заявку на сайте компании, предоставить минимальный пакет документов и заключить договор факторингового обслуживания. Оформление не требует залога и происходит просто и удобно в режиме онлайн на цифровой платформе «Открытие Факторинг».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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