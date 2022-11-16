Примсоцбанк проводит акцию «Чёрная пятница»

С 14 по 21 ноября в Примсоцбанке проходит акция «Чёрная пятница».
В эти дни ставка по кредиту «Акционный» будет снижена до 9,9%, а кэшбэк за покупки автотоваров, цифровой и бытовой техники, одежды и обуви, детской одежды и товаров составит 10%.
Максимальная сумма кэшбэка составит 3000 рублей. Зачисление кэшбэка до 30.11.2022.
Если у Вас еще нет кредитной карты Примсоцбанка, успейте оформить ЗДЕСЬ.
Кредит «Акционный» можно оформить на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов.
Ставка фиксированная при оформлении страхования жизни – 9,9%. Заполните заявку на кредит прямо сейчас.
Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 5531, 5532,5533, 5722, 5732, 5815. 5816, 5817, 5818, 5641, 5611,5621,5651,5691,5699, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.
Узнать подробности об акциях Примсоцбанка вы можете на нашем сайте, по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
В эти дни ставка по кредиту «Акционный» будет снижена до 9,9%, а кэшбэк за покупки автотоваров, цифровой и бытовой техники, одежды и обуви, детской одежды и товаров составит 10%.
Максимальная сумма кэшбэка составит 3000 рублей. Зачисление кэшбэка до 30.11.2022.
Если у Вас еще нет кредитной карты Примсоцбанка, успейте оформить ЗДЕСЬ.
Кредит «Акционный» можно оформить на сумму от 30 тысяч до 5 миллионов.
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Ставка фиксированная при оформлении страхования жизни – 9,9%. Заполните заявку на кредит прямо сейчас.
Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 5531, 5532,5533, 5722, 5732, 5815. 5816, 5817, 5818, 5641, 5611,5621,5651,5691,5699, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.
Узнать подробности об акциях Примсоцбанка вы можете на нашем сайте, по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Срок действия акции
14.11.2022 - 21.11.2022